В четверг, 16 января, в Днепре, на улице Трансформаторной, возле дома №39 нашли повешенным молодого человека. Об этом сообщает "Информатор".

Парня нашли на улице утром около 7:00. Предположительно, тело обнаружил мужчина, который выгуливал собаку.

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"По неподтвержденной информации, молодому человеку было 19 лет, он жил на той же улице. Повесился на шнурке от капюшона на дереве. На место прибыли правоохранители, они устанавливают обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении.

ВНИМАНИЕ! Фото содержат сцены смерти. Не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным женщинам и людям со слабой психикой.

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