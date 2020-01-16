Парень повесился на шнурке от капюшона [ Редактировать ]
В четверг, 16 января, в Днепре, на улице Трансформаторной, возле дома №39 нашли повешенным молодого человека. Об этом сообщает "Информатор".
Парня нашли на улице утром около 7:00. Предположительно, тело обнаружил мужчина, который выгуливал собаку.
"По неподтвержденной информации, молодому человеку было 19 лет, он жил на той же улице. Повесился на шнурке от капюшона на дереве. На место прибыли правоохранители, они устанавливают обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении.
ВНИМАНИЕ! Фото содержат сцены смерти. Не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным женщинам и людям со слабой психикой.
Ранее сообщалось, что в Харькове зарезали мужчину и угнали авто.
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