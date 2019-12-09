В воскресенье, 8 декабря, в Херсоне случилось жуткое происшествие. Так, известно, что 10-летний школьник покончил с собой. Об этом сообщают в пресс-службе ГУНП в Херсонской области.

"В дежурную часть Корабельного отделения полиции поступило сообщение от врача кареты скорой помощи. Он сообщил, что в квартире многоэтажки покончил жизнь самоубийством через повешение 10-летний мальчик", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия следственно-оперативная группа следов насильственной смерти на теле мальчика не обнаружила. Предварительная причина смерти - механическая асфиксия через повешение.

По словам мамы погибшего стало известно, что сын хотел новую компьютерную игру. Женщина пообещала купить ее позже. Мальчик сильно обиделся и ушел в свою комнату. Когда мать через некоторое время зашла туда, сын уже не дышал.

Открыто уголовное производство по части 2 пункт 2 статьи 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Сейчас правоохранители изъяли личные вещи мальчика и устанавливаются окончательные причины такого поступка.

Ранее сообщалось, что в Днепре 17-летний студент повесился на дереве, а также мать жестоко покончила с собой и с детьми.