В Киеве прохожий обнаружил труп мужчины повешенного на дереве. Об этом сообщает "Информатор".

Прохожий заметил труп недалеко от Минского проспекта. Тело было повешенным на петле из шнурков, а второй конец привязан к дереву. Его вещи были разбросаны рядом. На вид ему около 45 лет.

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Следов насильственной смерти на теле нет. Подробности случившегося выясняются.