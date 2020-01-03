В Киеве мужчина повесился на шнурках [ Редактировать ]
В Киеве нашли тело самоубийцы
В Киеве прохожий обнаружил труп мужчины повешенного на дереве. Об этом сообщает "Информатор".
Прохожий заметил труп недалеко от Минского проспекта. Тело было повешенным на петле из шнурков, а второй конец привязан к дереву. Его вещи были разбросаны рядом. На вид ему около 45 лет.
Следов насильственной смерти на теле нет. Подробности случившегося выясняются.
Ранее сообщалось, что в Харькове зарезали мужчину и угнали авто.
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