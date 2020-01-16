В Одесі пройдут навчання України і НАТО [ Редактировать ]
Україна і НАТО домовилися про спільні навчання в Одесі. Відповідний документ підписали напередодні в Брюсселі. Вишкіл "Непорушна стійкість" пройде у жовтні цього року.
Учасники з України та держав-членів НАТО відпрацьовуватимуть дії в кризових ситуаціях, як-от: кібератаки, напади на порти або захоплення транспортних шляхів.
Оцінюватимуть тренування представники Вищої морської школи США - вони визначать сильні та слабкі сторони взаємодії. Загалом у навчаннях буде задіяно понад 200 фахівців.
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