Сім'ї загиблих в авіакатастрофі в Ірані отримають по двісті тисяч гривень. Про це повідомив очільник уряду Олексій Гончарук. Одноразову допомогу держава надасть із резервного фонду.

Також прем'єр зазначив: Кабмін проконтролює всі страхові виплати відповідно до міжнародного права. А це, за розрахунками урядовців, 345 тисяч доларів для кожної родини.