Сім'ї загиблих в авіакатастрофі в Ірані отримають по 200 тисяч гривень [ Редактировать ]
Сім'ї загиблих в авіакатастрофі в Ірані отримають по двісті тисяч гривень. Про це повідомив очільник уряду Олексій Гончарук. Одноразову допомогу держава надасть із резервного фонду.
Також прем'єр зазначив: Кабмін проконтролює всі страхові виплати відповідно до міжнародного права. А це, за розрахунками урядовців, 345 тисяч доларів для кожної родини.
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