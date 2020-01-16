Женщину "тонула" в мусоре у себя в квартире [ Редактировать ]
В Сумах одинокая 75-летняя пенсионерка три дня не выходила из собственной квартиры и не забирала пакеты с едой. Соседей взволновал этот факт. И они вызывали правоохранительные органы. Об этом передает "Корреспондент".
Так, женщина оказалась под завалами хлама в собственной квартире.
Полицейские отверткой открыли дверь квартиры и обнаружили груды мусора, которые пришлось расчистить, чтобы просто войти в помещение. Под завалами увидели руку, которая шевелила пальцами.
Женщина не могла откликнуться, потому что была привалена хламом, где она пролежала три дня. У пенсионерки случился инсульт. Медики говорят, что ее жизнь спасло неравнодушие соседей и оперативность копов.
Ранее мы писали о том, что в мусорном баке мужчина обнаружил тело младенца.
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