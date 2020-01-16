Герцоги Кембриджские впервые вышли в свет после королевской ссоры [ Редактировать ]
Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые вышли на публику после скандала в королевской семье. Они отправились в Брэдфорд на благотворительные встречи.
Герцоги Кембриджские встретились с молодежью и ознакомились с проектом для укрепление отношений между внуками и их бабушками и дедушками. Елизавета ІІ поддержала задумку принца Гарри, из-за того, что она также бабушка.
Кейт Миддлтон вышла в свет в пальто цвета хаки от Alexander McQueen и черных замшевых туфлях.
Раньше сообщалось о том, что Меган Маркл подписала контракт с Disney. А также Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских полномочий.
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