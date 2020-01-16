Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые вышли на публику после скандала в королевской семье. Они отправились в Брэдфорд на благотворительные встречи.

Герцоги Кембриджские встретились с молодежью и ознакомились с проектом для укрепление отношений между внуками и их бабушками и дедушками. Елизавета ІІ поддержала задумку принца Гарри, из-за того, что она также бабушка.

Кейт Миддлтон вышла в свет в пальто цвета хаки от Alexander McQueen и черных замшевых туфлях.