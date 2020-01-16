В Одессе назревает скандал с выдачей разрешительных документов на оружие. Оказывается, более 50% всех корочек на право ношения "резинки" были выданы на основании удостоверения журналистов, хотя их владельцы не являются таковыми. При этом руководство прокуратуры Одесской области в лице Максима Вихора прекрасно осведомлено об этом. Не так давно сотрудники прокуратуры проводили проверку в рамках надзора за деятельностью полиции. В ходе прокурорской ревизии и стало известно, что каждое второе разрешение на ношение выдано фиктивным сотрудникам СМИ, пишет From-ua.

Детонатором утечки информации стал конфликт среди руководства Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Дело в том, что начальник полиции в Одесской области Олег Бех полностью "замкнул" на себе все теневые финансовые потоки, получаемые при выдаче корочек на право ношения травматического оружия. Соответственно, два его заместителя Сергей Махотин и Иван Ищенко остались в стороне от раздела коррупционного пирога, что не соответствует принятым понятиям в украинской полиции. Начальник одесской полиции, дабы упрочить свои позиции в противостоянии с влиятельными полицейскими Ищенко и Махотиным, часть средств от разрешительной системы стал направлять прокурору Одесской области Максиму Вихору.

Поддержка прокурора Максима Вихора дает иммунитет для человека Беха Максима Вийтенко, который возглавляет разрешительный отдел внутри одесской полиции, от преследования со стороны НАБУ и Государственного бюро расследований.

Поддержка прокурора Максима Вихора дает иммунитет для человека Беха Максима Вийтенко, который возглавляет разрешительный отдел внутри одесской полиции, от преследования со стороны НАБУ и Государственного бюро расследований.

Напомним, что в июне 2019 года одесский журналист Ярослав Берендаков сообщил о том, что после прихода Олега Беха в апреле прошлого года на должность руководителя ГУНП в Одесской области, стоимость взятки за получение травмата выросла с 300 до 500 долларов США.

Стоит отметить, что сфера торговли разрешениями на оружие является чрезвычайно прибыльной. Так, интернет-издание "Монитор" сообщало о том, что в с 2015 по 2018 годы одесская полиция выдала 7 749 разрешений на травматические пистолеты. То есть в среднем ежегодно полиция выдает 2 500 разрешений на травматы. Примерный коррупционный заработок одесских копов и прокурорских при взятке в размере 500 долларов США может составлять около 1 млн 250 тысяч долларов. И это только впервые выданные «дозволы», а ведь еще собирается дань за продление разрешений на оружие.

По словам источника в полиции, после резкого поднятия Бехом-Вийтенко суммы взятки за получение разрешения многие одесситы с целью экономии стали получать его в Киеве. В связи с этим доход одесских блюстителей закона резко упал, но главный "разрешитель" Одессы Максим Вийтенко не растерялся и под крышей прокурора Максима Вихора организовал схему по шантажу своих же "клиентов". После выдачи ксивы на травмат на липовых основаниях Вийтенко буквально через несколько недель отменяет свое же решение, требуя дополнительную взятку. Весь свой шантаж одесские полицейские заворачивают в упаковку из легенды про давление прокурора Максима Вихора (типичный полицейский обман).

Наглость полицейских при новом прокуроре просто зашкаливает. Даже действующим сотрудникам полиции из других подразделений ставят палки в колеса при получении разрешений на их личное оружие. Причина заключается в том, что со своих не возьмешь денег, а время тратить «просто так» коммерсантам в погонах не хочется.

К слову, торговля разрешениями на оружие не ограничивается только лишь резинострелами. Также полицейские при покровительстве прокуратуры готовы кому годно выдать разрешение на гладкоствольное или нарезное охотничье оружие.