В Instagram появилась новая функция [ Редактировать ]
В Instagram появилась новая функция. Теперь в соцсети появился раздел сообщений Direct в веб-версии. Об этом сообщает The Verge.
Эта функция была исключительно в приложении. Теперь она доступна с 14 января.
Также, можно создавать группы, общаться, ставить отметку "нравится" в переписке двойным нажатием кнопки мыши а также отправлять файлы с компьютера.
Но, эта функция тестируется.
Раньше сообщалось о том, что Facebook массово удаляет пользователей. А также в Instagram пропали лайки.
по теме
В Украине женщинам увеличили пенсионный возраст
В Украине с апреля женщины смогут выйти на пенсию в возрасте 59,5 лет
"Придавило дверью": в Киеве ребенок пострадал в больнице
В Киеве, в детской поликлинике на проспекте Правды, пострадал трехлетний мальчик
Во Львове подняли цены на проезд в трамваях и троллейбусах
С 15 января во Львове подняли цены на проезд в трамваях и троллейбусах
Обнаженная Кендалл Дженнер поразила откровенным фото
Американская модель Кайли Дженнер впечатлила поклонников
Андрей Ярмоленко продолжит свою карьеру в Турции - СМИ
Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может продолжить свою карьеру в "Бешикташу"