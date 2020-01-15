В Instagram появилась новая функция. Теперь в соцсети появился раздел сообщений Direct в веб-версии. Об этом сообщает The Verge.

Эта функция была исключительно в приложении. Теперь она доступна с 14 января.

Читайте также В Microsoft изобрели ноутбук на солнечной энергии

Также, можно создавать группы, общаться, ставить отметку "нравится" в переписке двойным нажатием кнопки мыши а также отправлять файлы с компьютера.

Но, эта функция тестируется.

Раньше сообщалось о том, что Facebook массово удаляет пользователей. А также в Instagram пропали лайки.