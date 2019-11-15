Facebook массово удаляет пользователей [ Редактировать ]
Facebook / Фото: investopedia.com
В соцсети Facebook удалили 3,2 млрд поддельных аккаунтов. Об этом сообщает kommersant.
В компании подсчитали, что порядка 5% из 2,45 млрд аккаунтов - фейки. Также, Facebook сообщил, что удалил 66 аккаунтов, 83 страниц и 11 групп, а также 12 аккаунтов в Instagram.
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Их удалили из-за дезинформации, направленную на африканские государства Мозамбик, Мадагаскар, ЦАР, ДРК, Кот-д`Ивуар, Камерун, Судан и Ливию.
Раньше сообщалось о том, что в Instagram произошел массовый сбой. А также в Facebook появилась новая функция.
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