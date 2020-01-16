У МВС презентували мобільний додаток для боротьби з розповсюдженням наркотиків [ Редактировать ]
Понад 300 електронних адрес наркомагазинів заблоковано поліцією за допомогою чат-боту "Стоп наркотик", - про це повідомили в МВС під час презентації роботи цього додатку. Його розробили в харківському університеті внутрішніх справ.
Чат-бот - це програма, яка дозволяє правоохоронцям систематизовувати наркоадреси і блокувати їх. Діє чат-бот "СтопНаркотик" через месенджер Telegram.
Допомогти поліції блокувати нарко-адреси можуть усі бажаючі користувачі. Для цього потрібно завантажити додаток на свій смартфон.
Олександр Гогілашвілі, заступник міністра внутрішніх справ.
"На даний час інтернет мережу використовують як платформу для розповсюдження наркотиків. У зв'язку з цим, факультетом кіберполіції Харківського університету внутрішніх справ створено безкоштовний чат-бот "СтопНаркотик". Мрія для блокування телеграм-каналів, через які здійснюється продаж наркотичних засобів.
"Зараз, коли у нас уже 18,5 тисяч користувачів, які щоденно допомагають блокувати набагато більше, то на блокування однієї адреси уходить година-три години. І з такою швидкістю ми дуже швидко будемо блокувати наркоадреси", - зазначив Денис Дацюк, курсант Харківського національного університету внутрішніх справ.
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