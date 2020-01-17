Втім цієї весни 18-річних ще не призиватимуть

В армію тепер знову з 18. Володимир Зеленський підписав указ про цьогорічний військовий призов. Згідно з документом, до армію братимуть з 18 і аж до 27 років.

Нагадаю,з 2015 року до лав Збройних Сил і МВС призивали 20-річних юнаків. Літній набір до війська триває з квітня по червень, осінній із жовтня по грудень.

Втім цієї весни 18-річних ще не призиватимуть. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк. Хіба що вони добровільно зголосяться піти на службу.