Комитет рекомендует парламенту поддержать отставку Бабак [ Редактировать ]
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламентариям поддержать развитие территории Украины Алены Бабак. Об этом сообщает " Укринформ".
"Рекомендовать Верховной Раде Украины ... освободить Бабак Алену Валерьевну от должности министра развития громад и территорий Украины. Поручить народным депутатам, членам комитета ... разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект постановления об освобождении Бабак Алены Валерьевны от должности министра развития громад и территорий Украины. Рекомендовать Верховной Раде Украины проект постановления об овобождении Бабак Алены Валерьевны от должности министра развития громад и территорий Украины принять в целом ", - сказал председатель комитета Андрей Клочко.
Раньше сообщалось о том, что премьер-министр с Украины Алексей Гончарук внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру на должность министра развития территории общин Украины.
Напомним, в сети появилась информация о том, что Алена Бабак - министр развития общин и территорий Украины подает в отставку и написала уже заявление по собственному желанию. Документ должны рассмотреть в Верховной Раде Украины.
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