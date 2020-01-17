Разумков проводит совещание с главами фракций [ Редактировать ]
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объявил перерыв в утреннем заседании парламента и собрал руководителей фракций на совещание. Трансляцию заседания вел телеканал "Рада".
"Поступило заявление от двух депутатских фракций с просьбой объявить перерыв на 30 минут и собрать глав фракций на совещание под председательством Главы Верховной Рады Украины. Объявляю перерыв до 10.50. Прошу председателей фракций собраться в моем кабинете", - сказал Разумков.
Напомним, в пятницу 17 января в Верховной Раде Украины проходит заседание депутатов. Также там должен был состояться час вопросов к правительству, но как известно, премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Он также отчитался за 4 месяца своего пребывания на посту и рассказал о главных достижениях Кабинета министров Украины за время его руководства.
Скорее всего, именно поэтому только министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко ответит на все вопросы парламентариев.
Раньше сообщалось о том, что комитет Верховной Рады Украины рекомендовал парламентариям подержать отставку министра развития территории и общин Украины Алена Бабак.
по теме
Кто заменит Бабак на посту: Гончарук внес кандидатуру
Гончарук внес в Верховную Раду Украины кандидатуру на пост нового министра развития общин и территорий
Скандальні премії: Дмитро Разумков закликав провести урядове розслідування
У Парламенті вимагають пояснень від Уряду, через інформацію про високі премії міністрів - напередодні екс-віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що нардепам підвищили зарплатню до 100 тисяч гривень, а урядовці отримали виплати від 200 до 500 тисяч гривень
Пусть всегда звучит детский смех: Разумков поздравил украинцев с Новым годом (видео)
Разумков поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством
Комитет рекомендует парламенту поддержать отставку Бабак
Комитет Верховной Рады рекомендовал парламентариям рассмотреть отставку Бабак
Под Днепром Citroеn "влетел" в пешехода, мужчина скончался
В Днепре на автодороге "Знаменка-Луганск-Изварено" произошло ДТП