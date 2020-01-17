Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объявил перерыв в утреннем заседании парламента и собрал руководителей фракций на совещание. Трансляцию заседания вел телеканал "Рада".

"Поступило заявление от двух депутатских фракций с просьбой объявить перерыв на 30 минут и собрать глав фракций на совещание под председательством Главы Верховной Рады Украины. Объявляю перерыв до 10.50. Прошу председателей фракций собраться в моем кабинете", - сказал Разумков.

Напомним, в пятницу 17 января в Верховной Раде Украины проходит заседание депутатов. Также там должен был состояться час вопросов к правительству, но как известно, премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Он также отчитался за 4 месяца своего пребывания на посту и рассказал о главных достижениях Кабинета министров Украины за время его руководства.

Скорее всего, именно поэтому только министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко ответит на все вопросы парламентариев.

Раньше сообщалось о том, что комитет Верховной Рады Украины рекомендовал парламентариям подержать отставку министра развития территории и общин Украины Алена Бабак.