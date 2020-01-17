Під час ударів Ірану по військовій базі в Іраку минулого тижня постраждали 11 американських вояків.

Раніше Пентагон заявив, що постраждалих не було. Однак тепер Центральне командування визнало: кілька армійців зазнали контузій та струсу мозку й нині перебувають під наглядом лікарів.

Восьмого січня Іран випустив 16 ракет по базі Аль-Асад. Так Тегеран помстився за американські авіаудари, під час яких вбили іранського генерала Касема Сулеймані.