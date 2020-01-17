Пожежна тривога, сирена і задимлення. У Чернівцях сьогодні тренувалися рятувальники. Навчання проходило в обласному кардіологічному центрі. Як евакуйовували пацієнтів і чи впорались із завданням - розповість Ольга Паламарюк.

За легендою, чернівецькі рятувальники ліквідовують вогонь на 4 поверсі медзакладу.

"Доброго дня. Я - інженер з охорони праці Кардіоцентру Василинчук. У нас умовно виникла пожежа на 4 поверсі стаціонару".

Екіпажі рятувальників прибувають на виклик за лічені хвилини. Розгортають пожежні рукави. Всі рухи відточені до автоматизму.

"Проводиться за допомогою драбини евакуація потерпілих - це персонал, перш за все. З усіх поверхів забираються люди, щоби дати змогу працювати пожежно-рятувальним підрозділам", - говорить Дмитро Богач, заступник начальника центру з питань оперативного зв'язку.

Із четвертого поверху евакуюють персонал та умовних пацієнтів - вони спускаються пожежною драбиною.

"Складність гасіння: перше - це важкохворі люди. Деяким не можна на свіже повітря виходити. Відповідно, з навчаннями ми відпрацьовуємо ці моменти", - говорить Василь Бабюк, начальник управління з надзвичайних ситуацій УДСНС в Чернівецькій області.

Евакуйованих зустрічають працівники "Червоного Хреста", на подвір'ї центру вони розгорнули намет.

"Це і мобілізаційні шини, бинти, охолоджуючі компреси, вода, чай, що кому потрібно", - говорить Віктор Гордіца, командир загону організації "Червоний хрест".

За навчанням спостерігають працівники Кардіоцентру та інших медзакладів Чернівців. Кажуть: вкрай важливо знати, як діяти в надзвичайній ситуації. Тож такі тренування потрібні не лише для надзвичайників, а й для пересічних людей.

"Коли наступає така ситуація, то всі губляться, не знають, що робити. То це навчання дуже доречне".

Навчання пройшли вдало та без ускладнень, підсумовують рятувальники. Наступні тренування проведуть через кілька місяців.