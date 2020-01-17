Украинцам поднимут зарплаты - НБУ [ Редактировать ]
В 2020 году в Украине многие компании планируют поднять заработную плату украинцам. Об этом говорится в отчете "Деловые ожидания предприятий за IV квартал 2019 года". Его опубликовал Национальный банк Украины. .
По данным опроса, который провел НБУ, в IV квартале 2019 года:
- 69,2% руководителей предприятия заявили, что планируют в 2020 году повышать зарплату работникам.
- 28,6% руководителей предприятий ожидали, что зарплаты не изменятся.
- 2,2% прогнозировали сокращение зарплат.
Очередной опрос НБУ был проведен с 4 декабря 2019 года до 3 января 2020 года среди руководителей 697 предприятий.
Опрос репрезентативный по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий с количеством работников.
Напомним, Дмитрий Разумков заявил, что зарплаты народных депутатов проиндексируют в соответствии с ростом прожиточного минимума
Кроме того, министр развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что темпы роста реальной заработной платы в Украине в 2020 году будут оставаться высокими.
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