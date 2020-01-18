Внефракционный народный депутат Верховной Рады Украины Роман Иванисов заявил, что не собирается складывать мандат в связи с сокрытием от избирателей информации о своей погашенной судимости, а также в связи с сообщениями о распространении им неправдивой информации о своем высшем образовании. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Складывать мандат не собираюсь. А почему я его должен складывать? Я никого в заблуждение не вводил. Смотрите, приедут люди, мы ждем специалистов. Я фейки не комментирую. Это все фейк", - заявил Иванисов.

На замечание, что он еще в ноябре прошлого года обещал предоставить достоверные доказательства того, что это спланированная информационная атака, он заявил, что вскоре все доказательства будут обнародованы.

"Все доказательства вы увидите. Сейчас высококвалифицированные специалисты отработают и вы все увидите. Ну я же вам даты не называл", - добавил депутат.

Напомним, во время брифинга 20 ноября генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов отбыл наказание. По его словам, проверку погашения судимости проводила не Генпрокуратура, а другие правоохранительные органы.