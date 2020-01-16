В четверг, 16 января, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект "О среднем образовании". За него проголосовали 327 парламентариев, передает "РБК-Украина".

Необходимость принятия закона обусловливается потребностью в нормативном обеспечении реформирования системы общего среднего образования, начатого после принятия закона Украины "Об образовании" в 2017 году.

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Закон регулирует вопросы доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию, в частности:

доступности для лиц с особыми образовательными потребностями, а также территориальной доступности учреждений общего среднего образования, обязанность органов власти обеспечивать соответствующую доступность; обеспечение качества полного общего среднего образования и обеспечения академической добропорядочности в сфере общего среднего образования; языки образования в учреждениях общего среднего образования сертификации педагогических работников ресурсного (информационного, научно-методического, материально-технического) обеспечения заведений; основ осуществления институционального аудита; самоуправления в учреждении образования, в частности, ученического и родительского; прав и обязанностей участников образовательного процесса; разграничение полномочий органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере общего среднего образования и др.

Законом предусмотрено, что полное общее среднее образование приобретается на следующих уровнях:

начальное образование - первый уровень полного общего среднего образования, предполагает выполнение учеником требований к результатам обучения, определенных государственным стандартом начального образования;

базовое среднее образование - второй уровень полного общего среднего образования, предполагает выполнение учеником требований к результатам обучения, определенных государственным стандартом базового среднего образования;

профильное среднее образование - третий уровень полного общего среднего образования, предполагает выполнение учеником требований к результатам обучения, определенных государственным стандартом профильной среднего образования.

Раньше сообщалось о том, что Елена Зеленская призвала украинских подростков возвращаться из Литвы.