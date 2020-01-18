В субботу, 18 января, в центре французского города Лимож (департамент Верхняя Вьенна, юго-запад страны) случился сильный взрыв, который разрушил жилой дом. Об этом сообщает новостной телеканал BFMTV.

Согласно первым данным, пострадали два человека. Сообщается, что здание полностью уничтожено, повреждены соседние дома. По предварительной информации, в доме произошел взрыв газа.

Пострадавшие доставлены в больницу, по мнению врачей, угрозы их жизни нет. Вокруг квартала создана зона безопасности.

Ранее сообщалось, что под Винницей мужчина с гранатой подорвал товарищей, а также под Одессой прогремел взрыв.

Кроме того, в киевском кафе прогремел взрыв, а также мужчина взорвал гранату возле дома родственников жены.

Добавим, что на российском танкере прогремел взрыв, а также в Китае взорвался автомобиль.

Podrobnosti.ua писали, что в аэропорту Австралии массово отменяют рейсы, а на Волыни в пожаре трагически погиб мужчина.