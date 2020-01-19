У Львові відсвяткували фестиваль "Пампуха". 10 тисяч цих смаколиків із неабияким апетитом скуштували гості з різних куточків України.

А особливо ласих до пампушок відзначили. Як - розкажуть наші кореспонденти.

Львіський етно-парк "Шевченківський Гай". Біля кожної хатини колядують і щедрують. На головній площі - збираються туристи і львів'яни. На сцену пані Пампухова запрошує 5 сміливців. Кожному дає по 5 пампушок. Головна умова - якнайшвидне їх з'їсти.

"Оголошуємо старт конкурсу пампухоїдів. На три. 1,2,3. Смачного".

Учасників конкурсу глядачі підтримують оплесками. А хтось і колядкою.

"Святого Василя радуйся, ой радуйся замле - Син Божий народився".

4 хвилини 25 секунд - переможець конкурсу пампухоїдів. Найшвидше здобу з'їв Тарас зі Львова.

"Пригостити вас ще пампухами?".

До конкурсу підійшов по-особливому - з апетитом, жартує Тарас.

"Один з'їв, другий з'їв, третій, ну ще почув що можу четвертий а 5 так було важко. Старався по швидше ну і старався перемогти", - говорить Тарас Качмарик, житель Львова.

Поруч зі сценою - пампухова хата. Біля неї довжелезна черга.

"Скільки вам? - там 4 білетіка. - Всі 4. - Так".

Цього року на свято пампуха напекли 10 тисяч цих смаколиків. Новинка - безглютенові булочки. Їх розкупили найшвидше.

"Пампушки у нас є з абрикосом, полуницею, з вишнею, з заварним кремом та згущеним молоком, з маком на жаль вже закінчилися", - говорить Соломія Семенюк, продавчиня.

Щоб пампухи смакували ще більше, їх поливають гарячим шоколадом.

"Це у нас з вишнею. Так тримайте один".

На святі не лише львів'яни. Чимало гостей із різних куточків західної України.

"Всі приїхали посмакувати львівських пампухів. В Долині такого свята не було. В Івано- Франківську теж такого свята нема", - говорить Ольга Горгут, туристка.

"Ось я пробую львівського пампуха до якого їхав аж 100 кілометрів , і так із чим же він", - говорить Олег Козак, турист.

"- Смачно? - Дуже смачно. Запрошую до Львова на свято пампуха".

Зберегти українські різдвяні традиції - головне завдання фестивалю, розповідають орагнізатори свята.

"Ми завжди пишалися що Галичина береже традицію випікання пампушків. Щоб долучитися до цієї давної традиції не так багато зусиль потрібно ну і головніше це в серці в душі, це свято тримати і відродити в собі, в наші часи це важливо", - говорить Тетяна Пилипець, пані Пампухова.

Також на фестивалі колядували і щедрували різноманітні вертепи. Наймолодший цього року учасник - трирічний Дмитро Бебель.

"Осел смутно паситься пастеріїї клячуть, матір бога бачуть, тут же тут же , тут же тут".