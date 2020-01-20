80-летний премьер-министр Лесото Томас Тэйбейн заявил, что уйдет в отставку после того, как его призывали к увольнению из-за убийства второй жены в июне 2017 года. Об этом сообщает bloomberg.com.

Известно, что ключевым подозреваемым является 42-летняя Мезия Тхабан. Женщина, на которой он женился чуть более двух месяцев после убийства. Полиция выдала ордер на ее арест, и она в бегах.

Стоит отметить, что Тэйбейн был назначен премьер-министром через два дня после того, как его вторая жена, Липолело, была застрелена в возрасте 58 лет. Более ранняя должность премьер-министра в 2012-20115 годах была омрачена предполагаемой попыткой государственного переворота в 2014 году, а также судебной тяжбой между Липолело и Мезия о том, кого следует признать законной женой Тэйбана.

Эта битва закончилась в 2015 году после того, как Высокий суд Лесото постановил, что Липолело была официальной первой леди страны до завершения ее развода с Тэйбане. Мезия, его жена по обычному праву, была лишена права выполнять какие-либо функции, включая получение финансовых пособий. Развод так и не был завершен.

Первоначально в убийстве были обвинены неизвестные боевики. Но в этом месяце выяснились подробности, свидетельствующие о том, что и Тейбейн, и Мезия, его третья жена, в судебных документах, представленных комиссаром полиции Лесото, когда он успешно боролся со своей внезапной отстраненностью от Табана. Одним из них является письмо, связывающее телефон Табана с местом преступления.

В прошлом году дочь Тэйбана публично обвинила Мезию в организации убийства Липолело. Ни Тэйбэйн, ни Мезия не ответили на обвинения, и Тэйбанн пообещал только, что он "уйдет на пенсию" - не говоря когда.

Раньше сообщалось о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку. А также напомним, министр развития общин и территорий Алена Бабак покидает свой пост.