Врятувати французьке вино, а точніше його продажі у США, спробує цього тижня французький міністр економіки. Він хоче владнати суперечку зі Сполученими Штатами щодо оподаткування цифрових компаній, яка обернулися численними загрозами для французьких продуктів. Про що мова пояснить Олена Абрамович.

"Найближчим часом ми оголосимо про суттєву взаємну реакцію на дурниці Макрона. Я завжди говорив, що американське вино - краще за французьке!"

Про намір запровадити оподатковуваня електронного бізнесу французький уряд оголосив ще рік тому. І вже минулої осені запровадив 3% збір з усіх підприємств з глобальним доходом понад 750 мільйонів євро, які заробляють щонайменше 25 мільйонів саме у Франції. Це мало торкнутись, у першу чергу, американських технологічних гігантів, таких як Amazon, Facebook та Google. Що істотно загострило стосунки між Вашингтоном та Парижем.

"Це не можна розглядати як боротьбу між Францією та США, чи між Європою та США. Це битва за запровадження справедливого оподаткування інтернет-бізнесу. Ніхто не розуміє, чому підприємства, які заробляють найбільше прибутків просто завдяки тому, що вони не присутні фізично, платять найменше податків", - говорить Брюно Ле Мер, міністр економіки Франції.

Ці аргументи французький міністр економіки озвучив сьогодні після того як провів вихідні у телефонних перемовинах з американськими колегами. Справа в тому, що президент США Дональд Трамп обіцяв запровадити мито на французькі вина і ряд інших товарів, якщо Париж не відмовиться від своїх нововведень. Досягти остаточного компромісу сторони будуть намагатися під час форуму у Давосі.

"Ми готові зробити кроки назустріч Сполученим Штатам, і ми вже запропонували певну кількість заходів. Ми сподіваємося, що рішення буде досягнуте до середи. Я не приховуватиму від вас, що це дуже важко. Це одні із найскладніших переговорів, які я проводив, і ми далекі від перемоги", - говорить Брюно Ле Мер.

Змусити інтернет-гігантів платити податки намагається не лише Франція. Схоже нововведення запровадили й італійці. Шукає спільне рішення цієї проблеми для всього Євросоюзу і Брюссель.

"Оподаткування таких компаній - це питання, яке турбує не лише Францію, але й багато інших країн у світі та, зокрема, в Європі. Це дискусія, яка триває. І від імені цих країн та Брюсселя, я можу сказати, що ми вважаємо цілком легітимним введення податку для усіх компаній такого типу", - говорить Тьєррі Бретон, Єврокомісар з питань внутрішнього ринку та послуг.

Перші напрацювання Єврокомісія уже зробила і наразі чекає рішення від Організація економічного співробітництва та розвитку. Якщо в рамках цієї організації не буде підписано угоди, Брюссель обіцяє ввести єдиний податок для цифрових гігантів на рівні ЄС.