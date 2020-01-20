Потеплеет до 17 градусов: синоптики шокировали приходом весны [ Редактировать ]
Синоптики дали украинцам шокирующий прогноз погоды. Так, по их мнению, пока в Украину до сих пор так и не пришла настоящая зима, а температурные столбики только начинают опускаться ниже нуля, весна уже совсем близко. Об этом сообщает vseprokiev.com.ua.
Так, по прогнозам, последний месяц зимы - февраль - удивит еще более аномально теплой погодой. В некоторые дни местами в Украине будет от пятнадцати до семнадцати градусов тепла.
В феврале теплее всего будет в южных и западных областях.
В среднем температура воздуха будет в районе 5-8 градусов.
Уже в середине месяца существенно потеплеет. Так, например, в Киеве начало февраля отметится плюсовой температурой в 6-8 градусов и дождями, а 12-14 числа потеплеет до +13.
Тем временем, мы публиковали прогноз погоды на 20 января. Ранее сообщалось, что в Украине объявили штормовое предупреждение. Напомним, что С 21 по 23 января погода в Украине будет с заморозками и осадками в виде снега.
Смотрите также видео, на котором кафе в Мельбурне (Австралия) страдает от аномального крупного града.
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