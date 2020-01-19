В воскресенье,19 января, в Украине ожидается сильный туман. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

До конца суток в Украине будет сохраняться сильный туман. Также, осложнение погодных условий ожидается ночью и утром 20 января.

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Прогнозируют ухудшение видимости на дорогах до 200-500 метров.

Ранее мы писали о том, что водителей призвали быть осторожными на дорогах. На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано.

Также мы писали о том, какая погода будет на этих выходных. 18 и 19 января, в Украины ожидается солнечная, теплая погода. Так, известно, что максимальная температура воздуха составит +8 градусов.