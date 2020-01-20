В прошлом месяце субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 3283,6 тысяч домохозяйств. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы статистики.

Ровно год назад субсидии получали 3649,0 тысяч домохозяйств, в феврале - 3735,1 тысяч, в марте - 3897,6 тысяч, в апреле 4033,8 тысяч, в мае - 1511,7 тысяч, в июне - 2061,1 тысяч, июле - 2221,7 тысяч, в августе 2274,0 тысяч, в сентябре - 2335,8 тысяч, в октябре - 2424,7 тысяч, в ноябре - 2986,2 тысяч домохозяйств.

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Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в декабре 2019 года вырос по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 10,4% и составил 638,7 грн.

С января по декабрь прошлого года за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 4353,7 тысяч домохозяйств, что на 41,7% меньше, чем за такой же период 2018 года.

За это время назначены субсидии 5487,9 тысяч домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года количество таких домохозяйств уменьшилось на 16,1%/

В бюджете на текущий год на предусмотрено на субсидии 47,6 млрд грн, что на 7,4 млрд грн меньше, чем в 2019 году.

Ранее мы писали о том, что украинцев призвали успеть оформить субсидию.