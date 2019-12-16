В Министерстве социальной политики призвали всех желающих получить субсидии, предупредив, что подачу документов нужно осуществить как можно скорее. Сделать это можно в электронном виде. Такое заявлене сделал замминистра социальной политики Виталий Музыченко.

По его словам, сегодня действует норма, предусматривающая, что обращения по начислению субсидий поступают в течение двух месяцев с начала отопительного сезона. В противном случае, если вы решите обратиться после окончания двух месяцев, тогда субсидия будет насчитываться уже с месяца поступления заявки.

Он также заявил, что в этом году количество желающих уменьшилось на 60% в сравнении с прошлым годом. Скорее всего это связано из-за теплого начала зимнего сезона.

При этом правительство не отрицает, что уже в скором времени устроит массовые проверки среди тех, кто получает субсидии. Они будут направлены на то, чтобы вычислить мошенников, которые обманным путем пытаются получить выплаты от государства.

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Также украинцев просят обратить внимание, что существует норма, которая предусматривает, что обращения по начислению субсидий поступают в течение двух месяцев с начала отопительного сезона.

Также Виталий Музыченко напомнил, что для оформления субсидии человек должен подавать необходимые документы лично. В случаи подачи бумаг с помощью электронной формы на них должна быть цифровая подпись.

Поэтому, если не хотите переплачивать лишнего, то лучше не откладывать и оформить субсидию как можно скорее.

Ранее сообщалось, что некоторым киевлянам снизят тарифы на тепло.