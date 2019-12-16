Срочно подать документы: украинцев призвали успеть оформить субсидию [ Редактировать ]
В Министерстве социальной политики призвали всех желающих получить субсидии, предупредив, что подачу документов нужно осуществить как можно скорее. Сделать это можно в электронном виде. Такое заявлене сделал замминистра социальной политики Виталий Музыченко.
По его словам, сегодня действует норма, предусматривающая, что обращения по начислению субсидий поступают в течение двух месяцев с начала отопительного сезона. В противном случае, если вы решите обратиться после окончания двух месяцев, тогда субсидия будет насчитываться уже с месяца поступления заявки.
Он также заявил, что в этом году количество желающих уменьшилось на 60% в сравнении с прошлым годом. Скорее всего это связано из-за теплого начала зимнего сезона.
При этом правительство не отрицает, что уже в скором времени устроит массовые проверки среди тех, кто получает субсидии. Они будут направлены на то, чтобы вычислить мошенников, которые обманным путем пытаются получить выплаты от государства.
Также украинцев просят обратить внимание, что существует норма, которая предусматривает, что обращения по начислению субсидий поступают в течение двух месяцев с начала отопительного сезона.
Также Виталий Музыченко напомнил, что для оформления субсидии человек должен подавать необходимые документы лично. В случаи подачи бумаг с помощью электронной формы на них должна быть цифровая подпись.
Поэтому, если не хотите переплачивать лишнего, то лучше не откладывать и оформить субсидию как можно скорее.
Ранее сообщалось, что некоторым киевлянам снизят тарифы на тепло.
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