Невідомий вірус поширюється в Китаї. Кількість хворих - різко зросла. Напередодні повідомляли про 60 випадків зараження, нині зареєстрували ще 139. Спалах зафіксовано в місті Ухань. Хворобу вже виявили і в Пекіні.

Інфіковані є й у Південній Кореї, Японії і Таїланді. Збудник хвороби - коронавірус, який уражає легені. Влада КНР побоюється, що епідемія може охопити ще більші території. Адже цього тижня мільйони китайців вирушать на гостини до родичів і друзів - з нагоди Нового року за місячним календарем.

"Я вірю, що медики впораються й епідемії не буде, але все одно страшно. Тому що немає ліків від такого вірусу. Треба покладатися лише на свій імунітет", - говорить Фу Нінг, жителька Пекіна.

"Ми повідомили про спалах пневмонії, спричиненої новим коронавірусом, всесвітній організації охорони здоров'я, а також сусіднім країнам. І тісно контактуємо з ними. Уряд Китаю вчасно інформує населення про ситуацію. Ми будемо намагатися не допустити глобального поширення вірусу", - говорить Ген Шуан, речник МЗС Китаю.