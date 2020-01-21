Авіакатастрофа українського літака: Іран дотримався більшості домовленостей у розслідуванні [ Редактировать ]
Іранська сторона дотрималася більшості домовленостей щодо з'ясування обставин трагедії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі спецпредставником президента Ірану Мохаммадом Есламі.
Також ішлося про передачу офіційному Києву для розшифрування бортових самописців "Боїнга".
Очікують, що в Україну прибудуть представники Ірану, які ознайомляться, чи є тут для цього відповідні технічні можливості. На зустрічі порушили питання і компенсації близьким та рідним загиблих в авіакатастрофі.
по теме
Збиття українського літака: ЗМІ опублікували подробиці катастрофи
Український літак рейсу Тегеран-Київ був збитий двома ракетами класу земля-повітря. Їх випустили з зенітно-ракетного комплексу "Тор-М1". Про це пише інформагенція "Блумберг" із посиланням на звіт Організації цивільної авіації Ірану
Україна та Іран обговорять передачу чорних скриньок збитого літака
З представником іранського уряду мають обговорити питання передачі чорних скриньок збитого українського літака. Україна також вимагає створення групи, яка працюватиме в Ірані
Авиакатастрофа в Иране: Украине вернут обломки сбитого самолета
В понедельник, 20 января, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента Ирана Мохаммадом Эслами
Іранський міністр приїхав до Києва із вибаченнями
З офіційними вибаченнями за збитий літак "Міжнародних авіаліній України" 8 січня під Тегераном до Києва прибув міністр інфраструктури та доріг Ірану - Мохаммад Есламі. Про це повідомив глава МЗС Вадим Пристайко
В аеропорту "Бориспіль" попрощалися із загиблими в іранській авіакатастрофі
На летовищі борт із тілами загиблих українців зустрічали їхні родичі та працівники авіакомпанії МАУ, якій належав літак