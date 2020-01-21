На зустрічі порушили питання і компенсації близьким та рідним загиблих в авіакатастрофі

Іранська сторона дотрималася більшості домовленостей щодо з'ясування обставин трагедії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі спецпредставником президента Ірану Мохаммадом Есламі.

Також ішлося про передачу офіційному Києву для розшифрування бортових самописців "Боїнга".

Очікують, що в Україну прибудуть представники Ірану, які ознайомляться, чи є тут для цього відповідні технічні можливості. На зустрічі порушили питання і компенсації близьким та рідним загиблих в авіакатастрофі.