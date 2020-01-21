Теннисистка Ястремская "ворвалась" с победой на AUS Open [ Редактировать ]
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская провела матч первого круга основной сетки соревнований Открытого чемпионата Австралии, передает "УНН".
Так, в стартовой баталии против победительницы квалификации словенки Кайи Юван наша спортсменка совершила пять брейков и защитила все свои геймы, разгромив оппонентку - 6:1, 6:1.
Отметим, что во втором круге 23-я сеяная Даяна Ястремская встретится с датчанка Каролин Возняцки (36 в мире). В прошлом сезоне теннисистки провели первый очный поединок на турнире в Цинциннати, где Ястремская выиграла со счетом 6:4, 6:4.
Раньше сообщалось о том, что украинская теннисистка обыграла немку в премьере в Аделаиде, а также Украинка пробилась в полуфинал теннисного турнира в Австралии.
Добавим, что известный боксер завершает спортивную карьеру. Также, podrobnosti.ua писали о том, что украинка одержала победу в командном Кубке Чехии по настольному теннису.
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