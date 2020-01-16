Украинка пробилась в полуфинал теннисного турнира в Австралии [ Редактировать ]
Украинская спортсменка Даяна Ястремская выиграла третий матч на турнире в Австралии. Об этом сообщает пресс служба Федерации тенниса Украины.
Тем самым Ястремская пробилась в полуфинал турнира. В четвертьфинале 19-летняя украинка обыграла 23-летнюю хорватку Векич .Для выхода в следующий круг одесситке хватило двух сетов - 6: 4; 6: 3. Игра продолжалась 67 минут.
Раньше сообщалось о том, что украинская теннисистка обыграла немку в премьере в Аделаиде.
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