Украинская спортсменка Даяна Ястремская выиграла третий матч на турнире в Австралии. Об этом сообщает пресс служба Федерации тенниса Украины.

Тем самым Ястремская пробилась в полуфинал турнира. В четвертьфинале 19-летняя украинка обыграла 23-летнюю хорватку Векич .Для выхода в следующий круг одесситке хватило двух сетов - 6: 4; 6: 3. Игра продолжалась 67 минут.

Раньше сообщалось о том, что украинская теннисистка обыграла немку в премьере в Аделаиде.