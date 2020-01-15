Украинская теннисистка обыграла немку в премьере в Аделаиде [ Редактировать ]
Украинская спортсменка, теннисистка Даяна Ястремская продолжает побеждать на хардовом премьере в Аделаиде.
Известно, что во втором круге 19-летняя украина обыграла экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер.
Даяна Ястремская (Украина) - Анжелик Кербер (Германия) - 6:3, 2:0 (отказ)
После второго гейма, когда Даяна вела 2:0, Кербер попросила вызвать на корт физиотерапевта. Помощь потребовалась ей посреди третьего гейма, а это означало, что проблема была очень серьезная. После консультации с физио немка приняла решение сняться с матча.
Раньше сообщалось о том, что украинская теннисистка пробилась в полуфинал турнира в Австралии. А также известный боксер завершает спортивную карьеру.
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