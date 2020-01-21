На Шри-Ланці нарахували рекордну кількість близнюків [ Редактировать ]
На Шрі-Ланці провалилася спроба порахувати близнюків. Організатори запросили на стадіон у Коломбо всіх близнюків країни, щоб установити світовий рекорд.
Однак людей зійшлося надто багато, тож процедура сильно затяглася і пройшла з порушенням.
За словами організаторів, їм вдалося зібрати п'ять тисяч пар близнюків, однак у Книзі рекордів Гіннеса заявку поки ще не підтвердили. Попередній рекорд був встановлений у Тайвані, тоді разом зібралися 3961 пара близнюків.
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