На Шрі-Ланці провалилася спроба порахувати близнюків. Організатори запросили на стадіон у Коломбо всіх близнюків країни, щоб установити світовий рекорд.

Однак людей зійшлося надто багато, тож процедура сильно затяглася і пройшла з порушенням.

За словами організаторів, їм вдалося зібрати п'ять тисяч пар близнюків, однак у Книзі рекордів Гіннеса заявку поки ще не підтвердили. Попередній рекорд був встановлений у Тайвані, тоді разом зібралися 3961 пара близнюків.