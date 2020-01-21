Два дні тому чоловікові виповнилось 48 років

Стало відомо ім'я бійця, який загинув на Донбасі минулої доби. Це молодший сержант Олександр Слободанюк. Він боронив Україну в складі 72-ої бригади Чорних Запорожців на Луганщині.

Два дні тому чоловікові виповнилось 48 років. Нагадаю, від початку року в зоні ООС загинули 12 наших бійців.