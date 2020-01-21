Білорусь почала купувати нафту у Норвегії [ Редактировать ]
Білорусь закупила 80 тисяч тонн нафти в Норвегії. Про це повідомляє агентство "Белта". За інформацією видання, нафту переправили до Литви у клайпедський порт. Звідти залізницею чорне золото доставили в Білорусь.
Нагадаю, першого січня Росія зупинила постачання нафти до Білорусі через недосягнення домовленостей щодо ціни. Відтак експорт тимчасово припинили.
Вже четвертого січня "Белнєфтехім" повідомив про домовленість з російською компанією на постачання першої партії товару. Водночас в уряді Білорусі повідомили, що вивчають варіанти альтернативних поставок.
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