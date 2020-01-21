БТРи у середмісті, на вулицях військові зі зброєю. В Херсоні напередодні провели спецоперацію - спільно працювали СБУ, генпрокуратура, нацгвардія та поліція. Крім того, десятки обшуків відбулися і в області. Подробиці розповість Марина Михайловська.

В Херсон від самого ранку звезли спецтехніку. Місцеві перелякано постять у соцмережах фото з озброєними військовими на вулицях. БТРи охороняють виїзди, їх можна побачити в різних районах міста.

"Стоит танк возле горисполкома, мне страшно стало. У меня ассоциация: танк - военные действия", - говорить Тетяна, жителька Херсона.

Трохи згодом в поліції пояснили: в самому Херсоні та в районах проводять обшуки. Справа стосується групи зловмисників, які вчинили низку насильницьких злочинів та підпалів на Херсонщині. В офісі генпрокурора уточнили, вже повідомлено про підозру керівнику злочинної організації Ігорю Павловському, помічникові колишнього народного депутата України. Це той самий Павловський, якого підозрюють у причетності до нападу на Катерину Гандзюк. У його будинку правоохоронці побували ще зранку. Свідки розповідають, що начебто пообіді чоловіка з інсультом відвезла швидка.

"Я понятой был. Взяли человека. По статье какой-то. Стоят, все по закону. Написали протокол, взяли человека. - А військових багато? - Да. СБУ, військові", - говорить Дмитро, житель Херсона.

Друзі Катерини Гандзюк з надією кажуть: за півтора року після вбивства робота слідства таки активізувалася. Нещодавно їх знову викликали на допити. І щодо причетності до справи Ігоря Павловського активісти неодноразово повідомляли правоохоронцям.

"Он сыграл организатора этого всего, и прикрывал группу Торбина, которые пытались уехать с нашего города. В этом доме они и встречались, когда СБУ уже стало известно, что причастна группа Торбина. В этом доме Левин - советник депутата облсовета, с Павловским, с опером", - говорить Олександр Власов, друг Катерини Гандзюк.

Зранку загалом провели близько тридцяти обшуків. В Херсоні та області працювали СБУ та ГПУ. Силовики збирали додаткові докази не лише стосовно убивства Катерини Гандзюк, а й щодо інших справ злочинного угруповання.