Іран звернувся до США і Франції з проханням надати обладнання для розшифрування "чорних скриньок" зі збитого українського авіалайнера.

Перелік необхідного устаткування відправили французькому агентству щодо аварій БЕА і Національній раді з безпеки на транспорті США. Поки що Вашингтон і Париж не дали відповіді іранській владі. Раніше Україна неодноразово закликала Іран передати бортові самописці зі збитого літака МАУ. Тегеран на це так і не дав однозначної відповіді.