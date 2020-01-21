Іран просить США і Францію допомогти розшифрувати "чорні скриньки" [ Редактировать ]
Іран звернувся до США і Франції з проханням надати обладнання для розшифрування "чорних скриньок" зі збитого українського авіалайнера.
Перелік необхідного устаткування відправили французькому агентству щодо аварій БЕА і Національній раді з безпеки на транспорті США. Поки що Вашингтон і Париж не дали відповіді іранській владі. Раніше Україна неодноразово закликала Іран передати бортові самописці зі збитого літака МАУ. Тегеран на це так і не дав однозначної відповіді.
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