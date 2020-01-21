На Донбасі загинув український військовослужбовець [ Редактировать ]
На Донбасі під час обстрілу загинув український військовослужбовець. Ще одного бійця поранено. Про це повідомили у Штабі операції об'єднаних сил. Ворог бив із гранатометів і мінометів. Найгарячіше було поблизу Зайцевого та Красногорівки.
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