На Донбасі під час обстрілу загинув український військовослужбовець. Ще одного бійця поранено. Про це повідомили у Штабі операції об'єднаних сил. Ворог бив із гранатометів і мінометів. Найгарячіше було поблизу Зайцевого та Красногорівки.