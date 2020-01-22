У Києві водій на автівці в'їхав у зупинку громадського транспорту. Сам загинув на місці. Травмувались пасажир та чоловік, який перебував на зупинці, їх шпиталізували.

Автотроща сталася у Дніпровському районі Києва близько сьомої ранку. Причини аварії з'ясовують.