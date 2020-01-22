Фонд гарантирования вкладов 6 февраля проведет повторный аукцион по продаже пула активов ВиЭйБи Банка, в который входят права требования по кредитам. Стартовая цена лотов - 1,17 млрд грн. В ходе торгов она может снизиться до 234,4 млн грн (установленная минимальная цена). Однако экс-владелец банка бизнесмен Олег Бахматюк предлагает вернуть 8 млрд грн, но ответа на предложение от ФГВФЛ и НБУ до сих пор не получил.

16 января Фонд гарантирования уже выставлял на продажу указанный пул активов. Тогда стартовая цена была 5,86 млрд грн. В ходе торгов она снижалась до 1,17 млрд грн. Но в конце концов лот так и не был продан. Аукцион проводился на площадке "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" (FFN). Единственной сделкой на этом аукционе стала продажа участка земли в Закарпатье за 3200 грн, сообщают "Укрновости".

"ВиЭйБи Банк" (VAB банк) был выведен с рынка решением НБУ вместе с большинством украинских банков во время так называемого "банкопада" - массовой ликвидации банков решением Нацбанка в 2014 году, хотя до этого имел кредитный рейтинг на уровне uaAA (очень высокая надежность банка в долгосрочном периоде) и считался одним из самых надежных украинских банков. Большинство кредитов в составе пула находится в залоге НБУ. Как заявляет Фонд гарантирования, соответствующие активы "до 10 раз торговались как отдельно, так и в составе пула в системе ProZorro.Продажи, но ни один покупатель пока не проявил к ним интереса".

Экс-владелец ВиЭйБи банка Олег Бахматюк предлагал выплату задолженности банка перед государством в сумме 8 млрд грн с применением механизмов реструктуризации. Ответ на свое предложение от НБУ и ФГВФО бизнесмен до сих пор не получил. Между тем НАБУ начало допросы 10 тысяч работников аграрных компаний Бахматюка. Как заявляет пресс-служба агрохолдинга, причиной стал конфликт интересов директора НАБУ Артема Сытника - он был признан судом виновным в коррупции и внесен в реестр коррупционеров, что грозит ему потерей должности. Главным свидетелем обвинения по этому делу был советник сестры Олега Бахматюка.