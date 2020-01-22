Цензура і контроль над ЗМІ: у Європейській федерації журналістів занепокоєні утисками свободи слова в Україні [ Редактировать ]
Цензура і контроль над ЗМІ. У Європейській федерації журналістів виступили проти ухвалення в Україні законопроекту про боротьбу з дезінформацією у медіа. Переконані: тоді держава зможе втручатися в журналістську діяльність і обмежувати права окремих ЗМІ.
Докладніше - у матеріалі.
Штрафи до 350 тисяч євро та 7 років ув'язнання, - таку відповідальність за дезінформацію передбачили чиновники в новому законопроекті з регулювання роботи ЗМІ. Проект закону вже встиг наробити галасу серед міжнародної журналістської спільноти.
Його критично оцінили у Європейській федерації журналістів. Там оприлюднили заяву, в якій гостро критикують законопроект. У федерації вважають, що Уряд повинен суворо дотримуватися журналістського саморегулювання та самостійності.
Європейська федерація журналістів рішуче відхиляє будь-які пропозиції, у яких йдеться про те, що держава регулюватиме журналістську діяльність і зможе накладати будь-які обмеження на журналістів.
Такої ж думки і в Національній спілці журналістів України. Там зазначають, документ виглядає, як спроба запровадити в Україні цензуру.
"Они хотят этим новым законом ввести новую систему цензуры. Это не такая "махровая" советская цензура - когда у меня в редакции сидит цензор и только то, что он разрешит, можно выпускать. Это такая смарт-цензура. Каким образом это будет работать? Будет у нас новый уполномоченный по дезинформации, если ему не понравится любая ваша новость или сообщение в эфире - он сможет в редакцию прислать требования ее опровергнуть, или снять с эфира ,или удалить с сайта. Каким-либо образом надо будет отреагировать на его вот это вот требование", - наголосив Денис Іванеско, секретар Національної спілки журналістів України.
Внести на розгляд парламенту, документ планують у березні 2020 року. У разі його ухвалення, журналісти готові звертатися до Конституційного суду.
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