Державний секретар США Майк Помпео найближчим часом планує відвідати Україну. Про це Помпео заявив в інтерв'ю для американського телеканалу Bloomberg TV.

За його словами, приїхати в Україну він планував ще раніше, утім не зміг через загострення ситуації на Близькому Сході.

Нагадаю, 10 січня у ході телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та Майком Помпео, останній заявив, що відвідає Україну наприкінці січня, хоча раніше зустріч була призначена 3 січня. За словами американських ЗМІ, Помпео прибуде до Києва 30 січня.