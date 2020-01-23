Держсекретар США анонсував візит до України [ Редактировать ]
Державний секретар США Майк Помпео найближчим часом планує відвідати Україну. Про це Помпео заявив в інтерв'ю для американського телеканалу Bloomberg TV.
За його словами, приїхати в Україну він планував ще раніше, утім не зміг через загострення ситуації на Близькому Сході.
Нагадаю, 10 січня у ході телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та Майком Помпео, останній заявив, що відвідає Україну наприкінці січня, хоча раніше зустріч була призначена 3 січня. За словами американських ЗМІ, Помпео прибуде до Києва 30 січня.
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