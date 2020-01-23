На Одещині палає національний парк [ Редактировать ]
Масштабна пожежа у Нижньодніпровському національному парку на Одещині. Зайнялося у районі водозабірної станції "Дністер", яка живить Одесу.
На площі близько 15 гектарів чимало окремих осередків вогню - горить очерет. За свідченням очевидців, полум'я видно за багато кілометрів.
Рятувальники не можуть його загасити, адже для роботи на заболоченій місцевості бракує спецтехніки. Інформації про постраждалих наразі немає.
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