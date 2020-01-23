Інформації про постраждалих наразі немає

Масштабна пожежа у Нижньодніпровському національному парку на Одещині. Зайнялося у районі водозабірної станції "Дністер", яка живить Одесу.

На площі близько 15 гектарів чимало окремих осередків вогню - горить очерет. За свідченням очевидців, полум'я видно за багато кілометрів.

Рятувальники не можуть його загасити, адже для роботи на заболоченій місцевості бракує спецтехніки. Інформації про постраждалих наразі немає.