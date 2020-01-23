Досрочный роспуск парламента: в Раде сделали заявление [ Редактировать ]
В четверг, 23 января, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что вероятность досрочного прекращения каденции Верховной Рады девятого созыва составляет 40%. Об этом пишет "Украинская правда".
Отметим, что пару месяцев вероятность того, что что Рада не доработает до конца своей каденции, по мнению Арахамии, составляла 75%.
"Вероятность уменьшилась до 40% за счет того, что мы учимся", - отметил народный депутат.
Он также подчеркнул, что остается главой фракции, и в этом вопросе будет ориентироваться на решение главы государства Владимира Зеленского.
"Если он мне скажет уйти, то я уйду, даже не буду обсуждать", - заверил Арахамия.
Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. А Арахамия рассказал, поддержит ли "Слуга народа" отставку Гончарука.
по теме
Децентралізація знищить місцеве самоврядування в Україні - Юрій Бойко
Президентську ініціативу нардепи обговорювали ще до нового року. І ось нарешті законопроект з'явився на порядку денному. Але розглядати його обранці не поспішають. Застерігають: такий закон може повністю знищити місцеве самоврядування
"Закон про працю": жителі Лисичанська закликають захистити права робітників
Не ухвалювати "Закон про працю" сьогодні вимагали від парламенту на Луганщині. У Лисичанську, Кремінній і Сватовому обурені робітники підприємств вийшли на протест
Українські фермери та "Національний корпус" протестують проти земельної реформи
Активісти вимагають не виносити законопроект про ринок землі на розгляд парламенту
Ринок землі в Україні: "Опозиційна платформа - За життя" вимагає провести всеукраїнський референдум - Юрій Бойко
У депутатів так і не дійшли руки до земельної реформи, хоча розгляд планували і вже навіть розклали стоси паперів з роздрукованим законопроектом - чому все зірвалося і за що нардепи візьмуться натомість?
Скандальні премії: Дмитро Разумков закликав провести урядове розслідування
У Парламенті вимагають пояснень від Уряду, через інформацію про високі премії міністрів - напередодні екс-віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що нардепам підвищили зарплатню до 100 тисяч гривень, а урядовці отримали виплати від 200 до 500 тисяч гривень
Дело "Корвалола" затягивается из-за несовершенства правовой системы - эксперты
Попытки монополизации компанией "Фармак" советского лекарственного бренда "Корвалол" свидетельствуют об отсутствии должного правового контроля в сфере интеллектуальной собственности со стороны государства