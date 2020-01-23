Ринок землі в Україні: "Опозиційна платформа - За життя" вимагає провести всеукраїнський референдум - Юрій Бойко

У депутатів так і не дійшли руки до земельної реформи, хоча розгляд планували і вже навіть розклали стоси паперів з роздрукованим законопроектом - чому все зірвалося і за що нардепи візьмуться натомість?