Коронавирус в Украине: в Минздраве назвали риски [ Редактировать ]
В четверг, 23 января, исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Игорь Кузин заявил, что на данный момент времени нет необходимости вводить определенные ограничения из-за нового коронавируса для путешествующих. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Так, он отметил, что сейчас нет необходимости в наложении определенных ограничений на перемещение для путешествующих лиц из Украины и в Украину.
"На сегодняшний момент для лиц, путешествующих в город Ухань, установлен средний риск возможного инфицирования. Это определенная градация с точки зрения эпидемиологии. Риск занесения или импорта случаев в страны европейского сообщества или в конкретно Украину также оценивается как средний. Это не требует наложения определенных ограничений на перемещение для путешествующих лиц", - заявил Кузин.
Напомним, в США начали разрабатывать вакцину от страшного вируса. В то же время в китайском городе Ухань уже три человека скончались от нового типа коронавируса.
Также, с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.
Кроме того, украинских туристов также предупреждают об опасном вирусе в Китае. Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались.
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