В Китае еще один город ограничили въезд и выезд. Это город Хуанган, что в провинции Хубей. Его закрыли из-за нового вируса коронавирус. Об этом сообщает BNO News.

С 23 января жители Хуангана не смогут покинуть пределы города. На время остановили работу все автобусные и железнодорожные перевозки. В городе закрыли все туристические объекты. Весь транспорт, который будет покидать или въезжать в город будут проверять.

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В городе Хуанган проживает более 7,5 млн человек. Он расположен возле города Ухань, в котором и произошла вспышка этого вируса.

Как сообщалось ранее, с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым коронавирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.