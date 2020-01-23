Смертельный коронавирус: в Китае закрывают еще один город [ Редактировать ]
В Китае еще один город ограничили въезд и выезд. Это город Хуанган, что в провинции Хубей. Его закрыли из-за нового вируса коронавирус. Об этом сообщает BNO News.
С 23 января жители Хуангана не смогут покинуть пределы города. На время остановили работу все автобусные и железнодорожные перевозки. В городе закрыли все туристические объекты. Весь транспорт, который будет покидать или въезжать в город будут проверять.
В городе Хуанган проживает более 7,5 млн человек. Он расположен возле города Ухань, в котором и произошла вспышка этого вируса.
Как сообщалось ранее, с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым коронавирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.
Украинских туристов также предупреждают об опасном вирусе в Китае. Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались.
В США начали разрабатывать вакцину от страшного вируса. Отметим, что в китайском городе Ухань уже три человека скончались от нового типа коронавируса.
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