Віктор Медведчук презентував план "Опозиційної платформи - За життя" повернення миру в Україну у Парижі [ Редактировать ]
Шляхи врегуляювання конфлікту на Донбасі обговорювали сьогодні і в Парижі.
Там відбулася зустріч українських депутатів із французськими колегами. Представники "Опозиційної платформи - За життя" презентували свій план повернення миру в Україну. Зокрема, наголосили на важливості прямого діалогу Києва і Москви. Французські депутати, зі свого боку, підтримали ідею та акцентували увагу на реалізації Мінських домовленостей.
"С целью реализации Минских соглашений и того, что есть та дорожная карта, которая может привести к миру, необходимо ее реализовывать. Тем более, что все стороны в этом заинтересованы. По разному, но заинтересованы. Поэтому надо найти общий знаменатель Минских соглашений, установления мира и думать как можна быстрее это сделать. Потому что, к сожалению, продолжают гибнуть люди, получать ранения, к сожалению, продолжает рушиться инфраструктура этих неконтролируемых территорий, и это задача номер один сегодня для страны, в том числе и для нашей партии "Оппозиционной платформы - За жизнь"", - говорить Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя"
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