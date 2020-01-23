Взятися за "євробляхерів" вимагали сьогодні харківські активісти. За останні дні у місті сталося кілька гучних ДТП за участі машин на іноземній реєстрації.

Часто такі водії просто тікають з місця пригоди, а знайти їх потім практично неможливо. Як вирішити проблему? - розбиралися наші кореспонденти.

На купу брухту перетворилася машина, яка просто стояла, за всіма правилами дорожнього руху, на одному з проспектів Харкова. В авто в'їхав водій на єврономерах. Від удару півторатонний Хюндай розвернуло на 180 градусів. На щастя, в салоні нікого не було - ремонту зруйнована автівка не підлягає. За кермом "євробляхи" був студент-єгиптянин Саїд Алла Абделмонем. Ані страховки, ані бажання компенсувати збитки в нього немає. Того ж вечора іноземець виїхав за межі України. І це не поодинокий випадок. Сьогодні "євробляхер" збив на смерть молодого хлопця.

Громадські активісти написали звернення до всіх інстанцій. Вимагають терміново вжити заходів для відновлення безпеки дорожнього руху в регіоні. Оскільки на документ ніяк не відреагували, люди зважилися на відчайдушний крок.

Акція тривала всього кілька хвилин. Її учасник Антон Сосницький каже: таким чином хотів привернути увагу керівництва області до проблеми безпеки на дорогах. Адже водії нерозмитнених машин можуть ухилитися від відповідальності, просто кинувши авто на місці ДТП.

"Ссылаются чиновники на якобы какие-то упущения в законодательстве. У нас есть масса активных новых депутатов, которые прошли по округам Харьковщины, которые не видно их работы по данному вопросу. Им тоже следует уделить свое драгоценное внимание и присоединиться, я надеюсь, губернатор не только в комментариях своих советников обращает на это внимание, но и сам лично вникнет в эту проблему и отвлечется от переделов базаров и вникнет в реальные вещи, которые каждый день забирают сегодня жизни в Харькове, харьковчан", - говорить Антон Сосницький Голова громадської організації "Антикорупційний блок учасників АТО".

Відповіді обласних чиновників - ми так і не дізналися. Крім наляканих охоронців, до протестувальника ніхто так і не вийшов.