На Рівненщині сільського голову зловили з бурштином. Посадовець намагався перевезти його у власному мікроавтобусі. Але машину спинила поліція. А там - майже 30 кілограмів бурштину.

Усе каміння відбірне - великої фракції. Таке на чорному ринку може коштувати понад 30 тисяч доларів. Тепер чекають результатів експертизи, щоб оголосити посадовцеві підозру.

Якої саме сільради очільника упіймали - у поліції не розголошують.

"Викрили 36-річного голову однієї із сільських рад Дубровицького району на незаконному перевезенні бурштину. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від 3 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження чи позбавлення волі на строк від 2 до 3 років", - повідомила Марія Юстицька, речниця Нацполіції у Рівненській області.