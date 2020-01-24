США обмежують "пологовий туризм" для іноземців [ Редактировать ]
Сполучені Штати зроблять суворішими правила видачі віз вагітним жінкам. Відсьогодні заявниць, які прибувають до США переважно для того, щоб народити, - вважатимуть іноземцями, що їдуть на лікування - тож вони змушені будуть довести, що мають гроші, аби заплатити за нього.
У такий спосіб адміністрація Трампа хоче обмежити так званий "пологовий туризм". За конституцією, кожен, хто народився у США, вважається громадянином Америки. Трамп погрожував покінчити з такою практикою.
по теме
США и Китай подписали первую фазу торговой сделки
В среду, 15 января, президент США Дональд Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ подписали первую фазу торгового соглашения
Євросоюз вводить нові правила для туристів
З наступного року охочі відвідати країни ЄС мають отримувати попередній дозвіл на в'їзд
Помпео едет в Украину: названа дата
В среду, 22 января, появилась информация государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео посетит Украину с рабочим визитом
Импичмент президента США: Трамп отверг обвинения
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения по делу об импичменте
Роды в США: у Трампа намерены ужесточить правила выдачи виз
В Администрации президента США намерены ужесточить правила выдачи виз для тех иностранцев, которые приезжают в страну рожать