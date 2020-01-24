Сполучені Штати зроблять суворішими правила видачі віз вагітним жінкам. Відсьогодні заявниць, які прибувають до США переважно для того, щоб народити, - вважатимуть іноземцями, що їдуть на лікування - тож вони змушені будуть довести, що мають гроші, аби заплатити за нього.

У такий спосіб адміністрація Трампа хоче обмежити так званий "пологовий туризм". За конституцією, кожен, хто народився у США, вважається громадянином Америки. Трамп погрожував покінчити з такою практикою.